Kredyt dostanie niemal każdy. Polacy korzystają i zadłużają się na potęgę

Polacy i Polacy, cały świat jest zadłużony. Kredyt hipoteczny sam w sobie nie jest zły, nie jest przeznaczony na zbytki tylko w większości przypadków na zapewnienie dachu nad głową rodzinie. Jeśli ktoś nie ma gotówki to co ma robić, mieszkać do 40 u mamusi, wiecznie wynajmować kąt i spłacać mieszkanie innym? W Amsterdamie opłaty za najem są już tak wysokie, że ci, którzy nie mają własnego lokum zaczynają się z tego miasta wyprowadzać. W ostatecznym rozrachunku okaże się za jakiś czas, że właśnie ci, którzy kupili na kredyt mieszkanie dla siebie i po drodze nic złego się nie przydarzyło (niektórym się nie powiedzie, to normalne) wygrają. Ci co czekają na jakieś spadki cen, pękanie baniek itd., zapewne będą skazani na drogi najem i brak własnego m w długim okresie czasu. Do tego wszystko zmierza aby większość była w przyszłości najemcami.