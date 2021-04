Kredyt gotówkowy dla samotnych rodziców a 500+

Kredyt gotówkowy jest zobowiązaniem, z którego środki finansowe można przeznaczyć na dowolne cele. Banki wymagają od potencjalnych kredytobiorców, by Ci spełnili kilka warunków niezbędnych do uzyskania takiego kredytu:

W przypadku kredytu gotówkowego zwykle stosowany jest uproszczony proces weryfikacji potencjalnych klientów. Bardzo ważne jest, by nie mieli oni negatywnych wpisów w BIK-u, świadczących o opóźnieniach w spłacie dotychczasowych zobowiązań, oraz by mieli wystarczająco wysokie dochody. Zdolność kredytowa powinna pozwalać na swobodną spłatę rat, po odliczeniu miesięcznych kosztów oraz wydatków na utrzymanie.

Świadczenie 500+ uzyskiwane na każde dziecko w rodzinie, również te wychowywane i utrzymywane przez samotnego rodzica, może być brane pod uwagę w bankach przy staraniu się o kredyt gotówkowy . Potwierdza to stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego. Uznała ona, że 500+ to regularnie otrzymywane przez daną osobę świadczenie, dlatego stanowi integralną część miesięcznego budżetu rodziny. Z tego powodu banki powinny brać je pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie kredytu lub pożyczki.

Nie można jednak otrzymać kredytu, uzyskując wyłącznie 500+, nie mając żadnych innych, stałych i stabilnych dochodów. Wszystko dlatego, że świadczenie to nie będzie traktowane przez bank jako główne źródło dochodu danej osoby. Jeśli wnioskujący o kredyt gotówkowy nie jest w stanie udowodnić, że uzyskuje stałe wpływy w dopuszczalnej, minimalnej wysokości, to najprawdopodobniej spotka się z decyzją odmowną na swój wniosek.

Świadczenie 500+ może być brane pod uwagę w przypadku kredytu gotówkowego jako stały dochód samotnego rodzica, ale nie jest to możliwe w przypadku zobowiązania zabezpieczonego hipoteką. Jest to bowiem świadczenie czasowe, które wypłacane jest według obecnych zasad do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Jednocześnie powinno ono być przeznaczone na spełnianie jego potrzeb oraz na utrzymanie dziecka, a niekoniecznie na spłatę rat kredytu. 500+ przy kredycie hipotecznym w większości banków w Polsce nie będzie zatem doliczane do puli dochodów branych pod uwagę przy wyliczaniu indywidualnej zdolności kredytowej samotnego klienta.

Samotny rodzic może otrzymywać alimenty na dziecko. Czy zostaną one uwzględnione przez bank przy wyliczaniu zdolności kredytowej wnioskującego będącego samotnym rodzicem? Niekoniecznie, ponieważ alimenty przyznawane są na określony czas, stricte na potrzeby związane z utrzymaniem dziecka. Przy szacowaniu maksymalnej wartości kredytu tylko nieliczne banki są gotowe do obniżenia o kwotę świadczenia alimentacyjnego lub innego świadczenia opiekuńczo-socjalnego wysokości kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Warto sprawdzić to w banku, w którym klient będzie chciał ubiegać się o kredyt gotówkowy jako samotny rodzic. Akceptacja alimentów czy innych świadczeń otrzymywanych przez osobę samotnie wychowującą dziecko może w praktyce, w nielicznych przypadkach polskich banków, mieć wpływ na podwyższenie zdolności kredytowej. Zawsze jednak ostatecznie to bank decyduje o włączeniu danego składnika dochodów do puli branej pod uwagę przy obliczaniu możliwości kredytowych klienta. Obowiązuje tu zasada indywidualnej oceny.