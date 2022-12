Przełomowa decyzja polskiego banku. Czy dobra dla kredytobiorców?

ING Bank Śląski zawiesił udzielanie kredytów zmiennoprocentowych i zamierza udzielać tylko kredytów z oprocentowaniem okresowo stałym do czasu wdrożenia stawki WIRON. To pierwszy polski bank, który zdecydował się na taki krok. Czy to dobre rozwiązanie? – Są dwie strony medalu – podkreśla w komentarzu dla money.pl Anna Serafin, ekspertka porównywarki finansowej Totalmoney.pl.