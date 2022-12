KNF odpowiada na rzekomą manipulację WIBOR-em. "Nie udowodniono nikomu"

Czy WIBOR został zmanipulowany? Tak twierdzi sygnalista

Komunikat KNF jest odpowiedzią na publikację serwisu Wyborcza.biz, który dotarł do pozwu jednego z kredytobiorców i opisał go w ubiegłym tygodniu. Pełnomocnik tego kredytobiorcy w artykule przekonuje, że WIBOR jest zmanipulowany. Na potwierdzenie swoich tez przywołuje zeznania sygnalisty, który zgłosił się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wyborcza.biz - choć podkreśla, że jego dane osobowe są zastrzeżone - to dalej sugeruje, że może on pracować w polskim nadzorze finansowym lub w spółce GPW Benchmark, która opracowuje wskaźnik WIBOR.