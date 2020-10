Kredyty gotówkowe i hipoteczne dla budżetówki - na jakie kredytowanie można liczyć?

Wykonywany zawód to jeden z czynników, który wpływa na ocenę zdolności kredytowej. Bierze się to ze statystycznych analiz banków, które określają profile kredytobiorców. Dzięki takim danym mogą ocenić, kto, w jakiej sytuacji terminowo spłaca zobowiązania, a kto ma problemy z uregulowaniem długu.

Pracownicy budżetówki często spędzają w danym miejscu pracy nawet kilkanaście lat. Taka stabilność zatrudnienia, ale i rosnące wraz ze stażem pracy zarobki to mocne karty przetargowe przy staraniu się o kredyty gotówkowe czy hipoteczne.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to ocena banku, czy w obecnej sytuacji życiowej i finansowej będziemy w stanie spłacać kwotę kredytu, o którą wnioskujemy. Bank ocenia:

Czym wygrywają pracownicy budżetówki? Przede wszystkim w większości posiadają umowę o pracę, co w oczach banku jest najbardziej stabilną formą zatrudnienia oraz mają zazwyczaj minimum kilkuletni staż pracy w danym miejscu. Dużo częściej niż pracownicy sektora prywatnego otrzymują też dodatki do pensji – nagrody jubileuszowe, trzynastki, dodatki za nadgodziny, umundurowanie czy dojazd do pracy.