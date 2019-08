Kredyty w Polsce podrożeją? Co ma do tego ustawa antylichwiarska?

Projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej został przyjęty przez rząd 18 czerwca 2019 roku. Co dokładnie ma znaleźć się w ustawie? Głównie przepisy regulujące działanie firm pożyczkowych, które obecnie udzielają chwilówek online, jak i w tradycyjny sposób. Projekt ten ma także ograniczyć koszty pozaodsetkowe do 20 proc.

Jeżeli zmiany wprowadzone do ustawy antylichwiarskiej miałby wejść w życie, wiązałoby się to ze znaczną zmianą na całym rynku finansowym. Bowiem znajdujące się w niej przepisy istotnie ingerują w usługi, jakie do tej pory świadczą firmy pożyczkowe.