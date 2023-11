Które banki najszybciej udzielą kredytu hipotecznego? Analizujemy proces wnioskowania

Inaczej sprawa wygląda w przypadku kredytu hipotecznego. Tu kwota jest o wiele wyższa (może sięgać nawet miliona złotych), trzeba przeanalizować dokumenty dotyczące nie tylko dochodów klienta, ale także nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem kredytu, czy dokonać jej wyceny. Wszystko to sprawia, że proces udzielenia finansowania jest dłuższy. Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami mówi, że "kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani przekazać konsumentowi decyzję w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego (decyzja kredytowa), na trwałym nośniku, w dwudziestym pierwszym dniu od dnia otrzymania wniosku". Tyle teoria. Ile trzeba czekać na kredyt hipoteczny w rzeczywistości? Sprawdziliśmy to.

Ile trwa weryfikacja wniosku o kredyt?

Po trwającym ponad rok zastoju na rynku kredytów hipotecznych, od kilku miesięcy sytuacja na nim jest coraz lepsza. Widać po liczbie wniosków złożonych w bankach (według danych BIK we wrześniu 2023 r. o udzielenie kredytu mieszkaniowego wnioskowało 36,59 tys. potencjalnych kredytobiorców, wobec 13,58 tys. rok wcześniej) oraz liczbie i wartości udzielonych kredytów (we wrześniu było ich 18,1 tys. na 7,17 mld zł). Ile w związku z tym trwa obecnie proces udzielenia kredytu?

W mBanku obecnie proces kredytowy od momentu złożenia kompletnego wniosku trwa od jednego do kilkunastu dni – zależy to od typu nieruchomości, rodzaju dochodu itp. Klient może dostać decyzję kredytową już następnego dnia.

Z kolei w VeloBanku dla wniosków złożonych we wrześniu i październiku br. czas od złożenia pełnego wniosku do decyzji wynosi średnio 8 dni roboczych.

Czy można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny przez internet?

Z kolei klient mBanku może wypełnić wniosek przez internet i przekazać go do eksperta kredytowego. Bank dodaje, że wymagana jest jedynie wizyta w oddziale przy podpisaniu umowy.

Ile czasu upływa od podpisania umowy do uruchomienia kredytu?

Kwestią ważną dla kredytobiorców jest też, ile czasu upływa od podpisania umowy do uruchomienia kredytu. To zależy przede wszystkim od tego, jak szybko klient spełni warunki, od których jest uzależniona wypłata kredytu. Banki wymieniają takie warunki, jak podpisanie aktu notarialnego, ubezpieczenie nieruchomości, wniesienie wkładu własnego.

W ING Banku Śląskim kredyt uruchamiany jest na podstawie dyspozycji klienta, do 10 dni roboczych od jej złożenia. Bank dodaje też, że dla kredytu z oprocentowaniem okresowo stałym dyspozycję uruchomienia należy złożyć do 60 dni od podpisania umowy kredytowej, a z oprocentowaniem zmiennym – do 180 dni.

PKO BP odpowiedziało, że termin uruchomienia kredytu wynika z postanowień umowy zawartej z klientem. Z kolei w Santander Banku Polska średni czas od podpisania umowy do wypłaty kredytu w październiku wynosi 15 dni kalendarzowych, a w VeloBanku we wrześniu i październiku wynosił 10 dni roboczych.

Nie mamy co prawda wpływu na to, jak szybko bank podejmuje decyzje kredytowe. Zależy to od wielu czynników, w tym ile wniosków trafia do niego. Możemy jednak wpłynąć na szybkość rozpatrzenia naszego wniosku. Jak? Dołączając do niego wszystkie wymagane przez kredytodawcę dokumenty. Ważne jest też wybranie odpowiedniej instytucji, do której złożymy wniosek o udzielenie finansowania. Pomóc w tym może ranking kredytów hipotecznych, który ułatwi porównanie ofert i wybranie spośród nich tej, która będzie dla nas najbardziej dogodna.