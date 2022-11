Lokaty dają zarobić 8 proc. Realnie traci się ponad 15 proc.

rifii 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dają jakieś tam oprocentowanie ale na nowe środki. Nowe środki to - definicja w zależności od banku skomplikowana. jeśli ktoś np. miał 30 tys. na jakiejś niskiej dotychczas lokacie + salda w rachunku bieżącym to w tym samym banku nie założy lokaty na nowe środki a jeśli już to na ich niewielką ilość (badanie salda), chyba, że wszystko przeleje do innego banku. Jak skończy się termin to znowu do nowego itd. A w nowym są czasami dodatkowe warunki. Pozostaje jeszcze kwestia skąd te nowe środki w odpowiedniej ilości wytrzasnąć.