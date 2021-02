Masz firmę w tej branży? Nie dostaniesz kredytów

W oparciu o takie same zasady banki tworzą "czarne listy" przedsiębiorców, którzy na kredyt raczej liczyć nie mogą - podaje "Wyborcza".

Tzw. czarna lista PKD praktycznie pokrywa się z rządową listą uprawnionych do uzyskania pomocy.

Prowadzi to do absurdów, bp np. przedsiębiorca, który działa w branży gastronomicznej i prowadzi firmę zajmującą się dostarczającą jedzenie do domów, kredytu nie dostanie.