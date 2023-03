Media: Austria wciąż zarabia w Rosji. Raiffeisen jest bankiem oligarchów

Raiffeisen Bank International (RBI) to spółka zależna austriackiego banku Raiffeisen. Jak zauważa ZDF, ta instytucja jest jednym z odnoszących największe sukcesy banków na rosyjskim rynku finansowym. Obecnie posiada w tym kraju ok. 100 oddziałów i ponad 3 mln klientów.

RBI bankiem oligarchów?

Istotne jest to, że RBI to jeden z niewielu banków w Rosji, które wciąż mają dostęp do systemu SWIFT. "Financial Times" podaje, że dzięki temu nawet 50 proc. międzynarodowych transakcji płatniczych przetwarzane jest obecnie za pośrednictwem austriackiego banku. RBI ocenia, że ten udział jest niższy i szacuje go na ok. 25 proc.