Na kredyt hipoteczny poczekamy. Analityk: nawet kilkanaście lat oszczędzania na wkład własny

- Choć jest to liczba skrajna - z której konsekwencjami musi się mierzyć pracująca para mieszkająca w Gdyni, to właśnie ona najlepiej może uzmysłowić skalę problemu, jakim dla wielu osób jest brak wymaganego wkładu własnego - ocenił ekspert.

Jednak nawet przy skromnym życiu, braku własnego samochodu i jedzenia poza domem tylko na specjalne okazje, i tak miesięczne wydatki w Gdyni pochłoną z ich budżetu prawie 5,7 tys. złotych co miesiąc. Pieniądze te para przeznaczy na jedzenie, ubrania czy dach nad głową. Dlatego też czeka ich kilkanaście lat oszczędzania na wkład własny do kredytu na 45-metrowe mieszkanie.

Czas zbierania wkładu własnego mógłby być krótszy

W takim wariancie para nie tylko bardzo rzadko chodzi do restauracji, ale omija te droższe, nie jeździ taksówkami nawet sporadycznie, nie korzysta z płatnych rozrywek i mieszka w wynajętym pokoju, a nie samodzielnym mieszkaniu. Wtedy też udałoby zmniejszyć koszty życia do kwoty niższej niż 4,6 tys. złotych.

W innych miastach para uzbierałaby na wkład własny szybciej

W dwóch miastach para - by uzbierać na wkład własny - musiałaby pracować około 3 lata przy założeniu życia skromnego. Jeżeli natomiast żyłaby bardzo skromnie, to uzbierałaby wkład własny w niecałe 2 lata.

Polski Ład pomoże

Analityk zwrócił też uwagę na zaproponowany w ramach Polskiego Ładu program mieszkaniowy. Z programu wynika, że co roku ma on dać szansę na własny lokal 80 tysiącom kredytobiorców, którzy będą chcieli kupić swoje pierwsze mieszkanie. Turek przypomniał, że w ostatnich latach banki udzielały po 200-225 tysięcy nowych kredytów rocznie.

- Jeśli nowy program ma trafiać głównie do osób, które wsparcia potrzebują i bez niego mieszkania by nie kupiły, to może być to trochę przeszacowana liczba - ocenił.