Największy polski bank ostrzega. Klienci dostają fałszywe wiadomości

Na to trzeba uważać

Podaje też zrzut ekranu z przykładem e-maila wysłanego przez oszustów. Choć nazwa nadawcy to rzekomo "PKO Bank Polski S.A.," to w oczy rzuca się adres e-mail, z którego został on wysłany. Jest w japońskiej domenie i zupełnie nie przypomina niczego, co mogłoby się choćby kojarzyć z oficjalnym adresem internetowym PKO BP.