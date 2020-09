Odszkodowanie od banku. Jest nowy sposób

Sąd unieważnił część umowy kredytowej i przyznał powodom odszkodowanie. Gdy sprawa trafiła do drugiej instancji, pojawiły się wątpliwości.

Podatek bankowy do zniesienia? "To pomoże całej gospodarce"

Sąd apelacyjny zwrócił się w tej sprawie do SN, który uznał, że żądanie unieważnienia umowy jest postacią roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego, które w kodeksie cywilnym funkcjonuje od dawna.

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym konsument, który został wprowadzony w błąd i zawarł umowę, która była dla niego niekorzystna i której inaczej by nie podpisał, ma prawo domagać się jej rozwiązania i odszkodowania na warunkach ogólnych.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym nie była do tej pory zbyt często stosowana. Między innymi ze względu na wątpliwości dotyczące tego, czy odszkodowanie wymaga rozwiązania umowy.

"W przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej konikiem wielu sędziów jest związek przyczynowy między zachowaniem sprawcy szkody a wystąpieniem szkody i jak czasem się mówi, "związek przyczynowy tkwi w głowie sędziego". Jeden sędzia powie, że taki związek widzi, a inny, że nie. To dobrze, że SN nie "zmusza" konsumenta do korzystania z tej tylko drogi dochodzenia roszczeń i pozostawia otwartą furtkę do ogólnych zasad, takich jak nieważność umowy czy też błąd" – mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" dr Mariusz Korpalski, radca prawny.