Patowa sytuacja na rynku najmu. "Czynsze doszły do granicy"

Mieszkania nie wynajmują się już "od ręki"

Do niedawna właściciele mieszkań organizowali castingi dla najemców , dziś zdarza się, że by wynająć, muszą iść na kompromisy. O jednej z takich sytuacji opowiada nasza czytelniczka, która w ostatnim czasie wraz z partnerem poszukiwała mieszkania na wynajem w Warszawie.

– Nie ukrywaliśmy tego faktu, ale właścicielka upatrzonego mieszkania nie była tym zachwycona. Mimo to kilka dni po obejrzeniu mieszkania sama odezwała się do nas z pytaniem, czy nadal chcemy wynająć jej mieszkanie. Jak wyjaśniła, woli wynająć je nam niż np. rodzinie z dziećmi – mówi nasza rozmówczyni.

"Rynek najmu gwałtownie hamuje"

Wynajmujący "testują granice" najemców

Według niego obecna sytuacja na rynku najmu jest rezultatem kumulacji wielu różnych czynników. Mamy do czynienia m.in. z coraz wyższymi kosztami eksploatacyjnymi mieszkań. Czynsze we wspólnotach i spółdzielniach za kawalerki i dwupokojowe lokale, które wynosiły wcześniej ok. 400 zł, dochodzą teraz do 1 tys. zł, co podwyższa również cenę najmu. Sytuację komplikuje również odpływ Ukraińców z naszego kraju, którzy do niedawna stanowili liczną grupę najemców.