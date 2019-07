PKO BP otworzy portfel, może wyrosnąć na dywidendowego lidera

Lider branży PKO Bank Polski chce otworzyć portfel po latach oszczędzania. Pod względem wartości rynkowej od jakiegoś czasu jest numerem jeden. Z kapitalizacją przekraczającą 53 mld zł jest 40 proc. większy od Santandera i wart niemal tyle, ile łącznie Pekao i ING. Jednak, jak podaje "Puls Biznesu", z dywidendami bywało różnie. Nawet w najlepszych latach stopa dywidendy tylko raz przekroczyła 5 proc., a zwykle było to 2-3 proc. Do tego premia za lata 2014-16 wyniosła okrągłe zero - przez nabrzmiały problem kredytów frankowych o polityce dywidendowej decydowała KNF.

Dużo więcej z zysku wypłacali konkurenci, jak choćby Pekao czy Bank Handlowy. Teraz sytuacja może się zmienić, wiele wskazuje na to, że PKO BP przyciągnie uwagę inwestorów atrakcyjną dywidendą, co było już sygnalizowane w maju w komunikacie banku. "Pozostawienie 1,67 mld zł zysku niepodzielonego daje możliwość elastycznego kształtowania polityki dywidendowej w następnych latach” - brzmiał komunikat.

Kilka tygodni później potwierdził to Rafał Kozłowski, wiceprezes PKO BP, który doprecyzował, że zarząd chciałby wypłaty w 2020 r. nie tylko 50 proc. zysku za 2019 r., ale także niepodzielonego zysku za 2018 r. - podaje "PB". Temat błyskawicznie podchwycili analitycy, jak Marta Czajkowska-Bałdyga z Haitong Banku. Pod koniec czerwca zaktualizowała wycenę akcji PKO BP i przyjęła, że bank wypłaci w 2020 r. 2,38 zł dywidendy na akcję, a w 2021 r. 2,43 zł. Daje to stopę dywidendy 5,6-5,8 proc.

Choć Marta Czajkowska-Bałdyga, jak i Michał Konarski swoje scenariusz uważają za wysoce prawdopodobny, to podkreślają, że do tego, by prognozy stały się rzeczywistością, spełnione zostać muszą dwa założenia. Pierwsze z nich to, że PKO BP nie dokona żadnego dużego przejęcia, a zarząd tego nie wyklucza. - Jednym z wyzwań, przed którymi stoi PKO BP, jest szersze wyjście za granicę. Chciałbym, żebyśmy mieli silną pozycję w krajach ościennych. W Czechach, na Słowacji, w Niemczech i być może w krajach nadbałtyckich. Chciałbym, żebyśmy mieli na tych rynkach banki istotne z punktu widzenia systemowego albo mające takie perspektywy - mówił w marcu tego roku w wywiadzie dla „Pulsu Biznesu” Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.