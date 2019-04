PKO BP wspiera bycie "eko". Kredyt na korzystnych warunkach

PKO Bank Polski wspiera "zielone" rozwiązania w budownictwie. Wystartował z pożyczką gotówkową, dzięki której można sfinansować zakup i instalację paneli fotowoltaicznych do kwoty 50 tys. zł.

To nie pierwsza taka inicjatywa, bank ma już w swojej ofercie kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym przystąpił również do projektu, który ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania.

Teraz PKO BP, odpowiadając na potrzeby i oczekiwania klientów, wprowadził nowy produkt - Ekopożyczkę PKO na zakup urządzeń fotowoltaicznych. Oferta obejmuje finansowanie, do 50 tys. zł, zarówno kosztów zakupu paneli słonecznych, jak również ich montażu.

- PKO Bank Polski wspiera rozwój polskiej gospodarki i aktywnie włącza się w ważne dla niej procesy. Zależy nam, aby Polska była krajem nowoczesnym oraz aby była przyjaznym miejscem do życia - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

- Doświadczenia największych ośrodków technologicznych na świecie pokazują, że rozwój nowoczesnych technologii musi iść w parze z dbałością o środowisko naturalne, bo tylko w takich warunkach najlepsi w swoich dziedzinach specjaliści będą chcieli osiedlać się i pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Pożyczka gotówkowa na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych to krok w tym kierunku - dodał Jagiełło.

- Brak powszechnie dostępnych instrumentów finansowych wspierających inwestycje gospodarstw domowych w mikroinstalacje fotowoltaiczne był jednym z głównych utrudnień w dostępności do instalacji zmniejszających comiesięczne obciążenia budżetów domowych i poprawiających jakość środowiska, w którym żyjemy - stwierdziła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Klient może skorzystać z kredytowania rozłożonego nawet na 10 lat. Oprocentowanie kredytu to 4,99 proc., prowizja wynosi 0,99 proc. By skorzystać z tak preferencyjnych warunków wystarczy w ciągu trzech miesięcy od uzyskania finansowania przedstawić dokumenty potwierdzające zakup i montaż urządzeń za co najmniej 85 proc. kwoty pożyczki.