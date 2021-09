Po kredyty hipoteczne w sierpniu kolejka dłuższa niż przed rokiem. Ich kwoty też są większe

W sierpniu 2021 roku o kredyt hipoteczny wnioskowało łącznie 41,88 tys. chętnych. To znacznie więcej, niż w sierpniu rok wcześniej, kiedy to po kredyt mieszkaniowy zgłosiło się 32,65 tys. osób (wzrost o 28,3 proc.).

Kredyty na coraz większe kwoty

O ile pieniędzy zatem przeciętny Kowalski średnio wnioskuje do banku? Jak wynika z danych BIK - o 330,2 tys. złotych. To kwota wyższa o 13,9 proc. w porównaniu do wartości wnioskowanego kredytu hipotecznego z sierpnia 2020 roku.