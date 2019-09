Połączenie Millennium i Euro Banku. Jest zgoda KNF

Połączenie Millennium i Euro Banku. Co się zmieni dla klientów?

"Planowane połączenie jest drugim etapem transakcji dotyczącej przejęcia Euro Banku przez Bank Millennium" - informuje KNF. "Pierwszym etapem transakcji było wykonanie umowy sprzedaży akcji z dnia 5 listopada 2018 r. zawartej pomiędzy Bankiem Millennium i SG Financial Services Holding SA, w wyniku której Bank Millennium bezpośrednio nabył w dniu 31 maja 2019 r. od SG Financial Services Holding S.A. 49 769 493 akcji Euro Banku stanowiących ok. 99,787 proc. kapitału zakładowego Euro Banku" - poinformowała Komisja w komunikacie.