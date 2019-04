Przejęcie Commerzbanku. UniCredit staje do wyścigu z Deutsche Bankiem

Zanosi się na wielką fuzję bankową. Nie wiadomo tylko, które duże banki połączą siły. Miesiąc temu pisaliśmy o możliwej współpracy dwóch gigantów z Niemiec - Commerzbanku i Deutsche Banku. Teraz do gry włączyła się jedna z największych włoskich instytucji finansowych.

UniCredit (dawny właściciel Pekao) planuje kupić znaczny pakiet udziałów w Commerzbanku i połączyć go z HypoVereinsbank, niemieckim pożyczkodawcą, nad którym ma już kontrolę - donosi Financial Times, powołując się na własnych informatorów zbliżonych do sprawy.