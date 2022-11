Rekord mBanku i ukłon w stronę frankowiczów. "Wyniki bardzo dobre, ale rezultat słaby"

Oczekiwana strata mBanku

Trzeci kwartał 2022 r. grupa mBank zakończyła pod kreską. Od lipca do września odnotowała blisko 2,28 mld zł skonsolidowanej straty netto . To o 3,3 proc. mniej niż szacował rynek. Starta za pierwszych dziewięć miesięcy tego roku była niższa — wyniosła niemal 1,54 mld zł. Wpływ na to miały przede wszystkim koszty związane z odpisami na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, ale również odpisy na wakacje kredytowe, składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz składki na fundusz gwarancyjny banków.

Podobnie uważa Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. W komentarzu przesłanym PAP pisze, że po oczyszczeniu wyników o zdarzenia jednorazowe to był dobry kwartał dla banków, a sam mBank zanotował w trzecim kwartale bardzo dobry wynik odsetkowy, który skorygowany wzrósł prawie o 20 proc. kwartał do kwartału, co jest największą dynamiką w sektorze. Zdaniem analityka, gdyby nie tzw. zdarzenia jednorazowe, to byłby to bardzo mocny kwartał dla banku. Dodał, że pomimo tej dużej, ale oczekiwanej straty, można uznać, że to był operacyjnie kwartał całkiem przyzwoity.