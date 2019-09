Repolonizacja mBanku przywitana z entuzjazmem. Akcje mocno w górę

mBank nie miał ostatnio dobrej passy. Prekursor bankowości internetowej w Polsce choć zyski utrzymuje od dawna na mniej więcej tym samym poziomie około 300 mln zł kwartalnie, to szybko tracił na wartości.

Na koniec sierpnia jego wycena giełdowa wynosiła 13,7 mld zł. To o ponad jedną dziesiątą mniej, niż wartość księgowa, co jest najgorszym poziomem wśród wielkich giełdowych banków. Inwestorzy obawiają się zbyt wysokiego udziału frankowych kredytów hipotecznych w portfelu.

Jednak po zapowiedziach "repolonizacji" kurs wystrzelił w górę. Z poziomu 316,80 zł w piątek, we wtorek jest już notowany po 345,60 zł, czyli o 9 proc. wyżej. W ten sposób wartość rynkowa banku wzrosła z 13,4 mld zł do 14,6 mld zł.

Zagrożenie z TSUE

A to oznaczałoby, że sądy będą orzekać na korzyść klientów, co mocno w banki uderzy. Według pierwszych szacunków będzie to kosztować-nawet 60-70 mld zł, czyli czterokrotność rocznych zysków banków.