Rewolucja w bankomatach. Coraz mniej czasu na wdrożenie zmian

Miruś 30 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Za bankomaty powinny płacić banki tytułem mniejszej ilości punktów, placówek bankowych. A jak nie to wracamy do czasów gdy nie było bankomatów. I wracamy do czasów gdy nie było wymogu posiadania konta bankowego do realizacji np. wypłaty za prace. Miało być prosto , szybko, tanio i bezpiecznie i tego się należy trzymać.