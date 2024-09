Rząd obiecuje pomoc dla kredytobiorców. Państwo zapłaci nawet 12 rat

- Kredytobiorcy z zalanych terenów mogą liczyć na wsparcie - zapowiedział minister finansów Andrzej Domański podczas środowego posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

Rząd pomoże kredytobiorcom

- Wyraziłem oczekiwanie, że sektor bankowy aktywnie włączy się do pomocy powodzianom. Otrzymałem zapewnienie, że trwają prace i są one już bardzo zaawansowane, nad systemem odraczania płatności rat, nie tylko za kredyty i pożyczki hipoteczne, ale także gotówkowe oraz kredyty zaciągane przez małe i średnie firmy - zaznaczył Domański

Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Maksymalna pomoc została zwiększona nowelizacją z 2 tys. zł do 3 tys. zł, a także trwać będzie dłużej - do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat (obecnie to 144 raty). Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł.