Rząd wydłuży wakacje kredytowe? PiS czeka na ruch RPP

JAJA 4 min. temu

Wakacje kredytowe nie są dla kredyciarzy, są to wakacje podatkowe dla banków które przy największych dochodach odsetkowych przestały płacić podatki bo mają niby straty. Polscy rządowcy nigdy nic nie zrobili dla ludzi - patrz kredyty frankowe, dopiero Unia europejska ujeła się za polskim obywatelem i orzekła że te umowy jako machloja są nieważne a cwaniaki z polskimi sądami dalej drążą temat , a należy sie za korzystanie z kapitał itd. Nic sie nie należy -umowy są nieważne i nigdy ważne nie były, zwrot kapitału i spadać to samo z kredytami na zmienną stopę % powinna być stała a orzynajmnie powiązana ze stopą referencyjna bo jakoś WIBOR 3 miesiące nie chce spadać i zaraz zrówna się z WIBOREM 6 miesięcy a nawet go przerośnie , jakoś to wszystko dziwne.