Sankcje w razie inwazji na Ukrainę. Zachód grozi uderzeniem w największe banki Rosji

Zobacz także: Inwazja Rosji na Ukrainę? Cimoszewicz zdradził, o co chodzi Putinowi

Jak pisze dziennik "Deutsche Welle" USA naciskają na Europę, by ta opracowała jednoznaczny pakiet możliwych sankcji. Jenak w ramach UE nie ma zgody co do zakresu ewentualnych konsekwencji.