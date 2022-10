Stopy procentowe bez zmian. Ekonomista: RPP czeka, ale to nie oznacza, że mamy szczyt inflacji

RPP popełniła błąd? Niekoniecznie

W komunikacie RPP czytamy, iż "Rada ocenia, że dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP oraz spodziewane obniżenie się dynamiki aktywności gospodarczej, w tym na skutek szoków zewnętrznych, przyczynią się do ograniczenia dynamiki popytu w polskiej gospodarce, co będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP ". Cel ten wynosi 2,5 proc. z możliwością odchyłu o 1 proc. w górę lub w dół.

– Z drugiej strony osłabienie się złotego wobec największych walut , a w szczególności do dolara, sugeruje, że rynek oczekiwał podwyżek stóp. Choć tutaj trzeba jeszcze poczekać parę godzin, by przekonać się, jaki jest realny wpływ tej decyzji na kurs złotego – dodaje.

Inflacja w Polsce wciąż może rosnąć

Ekonomista przypomina o projekcjach inflacji przygotowanych przez NBP. Sugerują one, że inflacja w przyszłym roku będzie spadać. Jeżeli by się spełniły, to można by było spodziewać się nawet obniżek stóp w okolicach połowy 2023 r. Pokrywa się to z prognozami szefa banku centralnego, który wskazywał, że w następnym roku stopy mogą spadać, choć wskazywał, że nastąpi to raczej w ostatnim kwartale.