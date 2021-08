"Szklany sufit" przebity. Kupujemy mieszkania i zapożyczamy się na potęgę

Z danych zawartych w raporcie AMRON-SARFiN wynika, że średnia wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego wzrosła i w II kw. osiągnęła już 330 tys. zł. Zmalał za to udział mniejszych kredytów (do 300 tys. zł). O tym, że Polacy zadłużają się na potęgę, najlepiej świadczy fakt, że wyraźnie wzrosła liczba kredytów powyżej pół miliona złotych. To jednak nie powinno nikogo dziwić.