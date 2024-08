Wiceprezes Pekao o audytach. "Mamy swój sposób działania i plany"

- Prowadzimy audyty wewnętrzne i jeżeli zdarzą się sytuacje budzące nasze zastrzeżenia, to oczywiście będziemy reagować. Nie jesteśmy takim samym podmiotem jak PZU czy PKO BP. Mamy swój sposób działania i plany, które są adekwatne do sytuacji, w której my jesteśmy - powiedział podczas czwartkowej konferencji wynikowej Robert Sochacki, wiceprezes Pekao SA, kierujący pracami zarządu banku. Słowa te padły w odpowiedzi na pytanie money.pl o to, czy dokona audytu wzorem wspomnianych spółek.