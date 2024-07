Wszystko jasne w sprawie stóp proc. Co z ratami kredytów?

Raty kredytów konsumenckich pozostaną bez zmian

Nadal minimalnie waha się stawka WIBOR 3M. Według notowania z 28 czerwca 2024 r. wynosił on 5,85 proc. Trzeba zauważyć, że 20 maja trzymiesięczny WIBOR obniżył się do poziomu 5,65 proc. (tego dnia GUS opublikował informację na temat inflacji w maju), by 17 czerwca wrócić do poziomu 5,85 proc.