14. emerytury w 2021 roku. Sejm odniósł się do poprawek Senatu

Nec 1 godz. temu zgłoś do moderacji 600 9 Odpowiedz

Szkoda że nie 20 emeryturę po co się ograniczać. Łatwo rozdawać publiczną kasę. Jak by chcieli pomoc emeryturom to by zlikwidowali podatek od emerytur. Ale to mniej medialne niż kolejna emerytura.