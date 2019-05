23 tys. zł na głowę. Państwo wystawiło Polakom rachunek

W 2018 roku podatnik musiał wydać 7 tys. 25 zł na świadczenia emerytalne – to największa pozycja w raporcie. Koszty edukacji w przeliczeniu na mieszkańca to 2 tys. 596 zł a na opiekę zdrowotną – 2 tys. 534 zł. Ponadto 2 tys. 136 zł kosztowała pomoc społeczna, w tym program Rodzina 500 plus – 589 zł.