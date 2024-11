3300 emerytów ze specjalnym świadczeniem. ZUS podał nowe dane

Świadczenie honorowe. Oto zasady

Jak wyjaśnił ZUS, wysokość kwoty bazowej zmienia się co roku 1 marca, co powoduje, że stulatkowie nabywający prawo do świadczenia zyskują z każdym rokiem wyższą kwotę świadczenia honorowego. W rezultacie pobierają świadczenie w różnej wysokości. Zakład podkreślił, że obecnie raz przyznana honorowa emerytura pozostaje niezmienna i jest wypłacana do końca życia w tej samej kwocie.