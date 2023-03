Brytyjscy emeryci coraz częściej przenoszą się do Polski. Z dwóch powodów

"Daily Mail" powołuje się na dane opublikowane w ubiegłym tygodniu przez porównywarkę finansową Investing Review. Wynika z nich, że od dnia brexitu, czyli od 31 stycznia 2020 r., liczba osób, które pobierają w Polsce brytyjskie emerytury zwiększyła się o 2213, co stanowi wzrost o 75 proc.

Coraz więcej brytyjskich emerytów pobiera świadczenie w Polsce

Dziennik podkreśla, że jest to najwyższy wzrost w liczbach bezwzględnych ze wszystkich krajów. Na drugim miejscu znalazła się Francja, gdzie liczba pobierających brytyjskie emerytury wzrosła w tym czasie o 1804, czyli o 3 proc. Procentowo najwyższy wzrost nastąpił na Wyspie Man - o 169 proc. (o 813 osób).

Zobacz także: Wiek emerytalny trzeba podnieść? Borys: nie róbmy tego na siłę, to się dzieje naturalnie

Z kolei w okresie od listopada 2012 r. do listopada 2020 r. liczba osób, które w Polsce pobierają brytyjskie emerytury zwiększyła się ponad trzykrotnie - z 1717 do 5398. Jest to najwyższy wzrost w liczbach bezwzględnych oraz piąty procentowo - za Wyspą Man, Słowacją, Litwą i Koreą Południową.