"Czternastki" wypłacone. ZUS wysłał ostatnie przelewy

ZUS rozpoczął wypłatę "czternastek" 25 sierpnia. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest wraz z bieżącą emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym. Świadczenie jest wypłacane z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze.

Prawo do czternastki mają osoby, które na 24 sierpnia 2022 r. pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę – 1338,44 zł brutto otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekracza 2900 zł brutto.

Pozostali otrzymali czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Świadczenie nie zostało jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury była niższa niż 50 zł. To oznacza, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4188,44 zł brutto.

"Trzynastka" i "czternastka" zwolnione z podatku

- Oprócz 265 mld zł z tytułu emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do emerytów i rencistów trafiło w 2022 roku 12,7 mld zł z tytułu trzynastej emerytury, ponad 9 mld zł w ramach czternastki. Co więcej trzynastka i czternastka są zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza ulgę dla osób uprawnionych w wysokości łącznie około 1,5 mld zł. Ponadto emeryci i renciści skorzystali na tegorocznych reformach podatkowych, najpierw 11 mld zł od stycznia, a następnie kolejne 2,3 mld zł od lipca - dodała szefowa ZUS.