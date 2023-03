Donald Tusk przedstawił pomysł na wdowie emerytury. PO chce dać większy wybór

Wdowie emerytury. Oto pomysł partii Donalda Tuska

- Proponujemy, żeby możliwość wyboru polegała na tym, że jeśli biorę moją emeryturę, to mam prawo też do 25 proc. emerytury zmarłego małżonka - powiedział Donald Tusk. Dodał, że drugi projekt zakłada, że do własnego świadczenia można by było dołożyć połowę emerytury żony czy męża.