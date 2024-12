Dwie podwyżki dla 2 mln emerytów w 2025 r. Ale najpierw trzeba wybrać

zgłoś do moderacji

To nie jest renta wdowia, to zasiłek dla wdów i wdowców z niską emeryturą. Renta wdowia byłaby wtedy gdyby była wypłacana każdej wdowie i każdemu wdowcowi po śmierci współmałżonka, który odprowadzał składki emerytalne do ZUS i wypracował swoją emeryturę.