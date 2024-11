Co oprócz dzisiejszej emerytury? Oto ile w 2025 roku mogą zyskać seniorzy

Bieda, nędza, ubóstwo emerytów! Budżetówka chce podwyżki w 2025 r. 15 % , a dla emerytów znów waloryzacja głodowa miała być 6,78 % zmniejszyli na 5,52 %? W 2024 r dla emerytów zaledwie 12,12 %, a innym dano podwyżki po 33 % 30 %, 20 % ? To skandal jak są traktowani emeryci. Pozbawili emerytów II waloryzacji, pozbawili 14 / widać, ze dalej nie maja zamiaru zmienić zasad przyznawania 14 /, niepełnosprawnych pozbawiają waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł , nie ma waloryzacji progu dochodowego 2 900 zł , dalej nie ma darmowych leków dla seniorów. Co na to związki zawodowe, co na to solidarność? Jak można tak dzielicie społeczeństwo? To eutanazja emerytów!