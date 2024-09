Emerytura wyższa nawet o 400 zł. Ważny termin w 2025 r.

Z wnioskiem do ZUS warto poczekać do lipca

Kto złoży wniosek w marcu, na waloryzację emerytury w 2025 r. się nie załapie, ale otrzyma trzynastkę. Kolejne miesiąca: kwiecień, maj, czerwiec to miesiące, które będą najmniej korzystne. Z wnioskiem do ZUS lepiej poczekać do lipca.

Powód? W czerwcu zawsze przeprowadzona jest roczna waloryzacja składek i kapitału początkowego. To oznacza, że wszystko, co zebraliśmy na koncie emerytalnym przez lata pracy, jest podnoszone o ustalony wskaźnik, tak by nasze oszczędności nie traciły na wartości. Kto w tym roku poczekał do lipca, mógł liczyć na 300-400 zł więcej do emerytury - informuje "Fakt".