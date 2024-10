Rekordowe pieniądze dla emerytów w przyszłym roku. Jakie przelewy dostaną?

Waloryzacja będzie kosztować ok. 24 mld zł . Taka podwyżka oznacza, że minimalna emerytura, która dziś wynosi 1780 zł 86 gr brutto, wzrosłaby do kwoty 1879 zł 27 gr brutto. Kwoty na rękę będą niższe - wylicza dziennik.

Waloryzacja wpłynie także na wysokość trzynastek i czternastek. Świadczenia są wypłacane w kwocie minimalnej emerytury, czyli w 2025 r. byłaby to kwota 1879 zł 27 gr brutto. Projekt budżetu na 2025 r. nie zakłada jednak zmian w progu uprawniającym do czternastki w pełnej kwocie. Od 2021 r. wynosi on 2,9 tys. zł brutto. Jeśli świadczenie przekracza tę wysokość, czternastka jest pomniejszana. W tym roku i przyszłym próg pozostaje na niezmienionym poziomie. To oznacza, że nawet kilkaset tysięcy seniorów, choć zyska parę złotych na waloryzacji, straci prawo do czternastki w pełnej kwocie lub w ogóle jej nie dostanie - zauważa "Fakt".