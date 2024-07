Waloryzacja 2025. Projekt już w wykazie prac rządu. Oto ile rząd chce dać seniorom

Wysokość waloryzacji emerytur i rent jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W czerwcu Rada Ministrów zaproponowała , by świadczenia emerytów i rencistów wzrosły w 2025 r. o tyle, ile wynosi ustawowe minimum. Z prognoz, jakimi posługuje się rząd, wynika, że chce chodzi o podwyżkę na poziomie co najmniej 6,78 proc.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wylicza się, biorąc średnioroczny wskaźnik inflacji w poprzednim roku i zwiększając go o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Bez zgody w RDS

W marcu każdego roku ZUS waloryzuje emerytury i renty. W tym roku świadczenia te wzrosły o 12,12 proc. Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi teraz 1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona została też renta socjalna.