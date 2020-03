Emerytura? Bez pośpiechu. Poczekaj rok, a sporo zyskasz

Popracuj rok dłużej, a emerytura wzrośnie ci średnio o 8, 10, a nawet 15 proc. - zachęca prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Dotyczy to osób, które już osiągnęły wiek emerytalny, ale przejście na emeryturę odkładają na później. Money.pl mówi "sprawdzam" i liczy, czy rzeczywiście opłaca się popracować dłużej.

Przypomnijmy, reforma rządu PiS przywróciła wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Szczególnie dla kobiet nie jest to rozsądne rozwiązanie, świadczenia przez to są drastycznie niższe. Jednak jest sposób na poprawienie senioralnego bytu.

Wysokość emerytury to kwestia bardzo indywidualna. Do jej wyliczenia bierze się pod uwagę: kwotę zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego (odprowadzane z pensji przez całe zawodowe życie);

kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego (wyliczana dla osób, które były zatrudnione na przestrzeni lat 1949-1998);

kwotę środków zapisanych na subkoncie (dla urodzonych po 1968 r.);

średnie dalsze trwanie życia (podawane przez GUS raz w roku, wiek równy dla kobiet i mężczyzn).

Spory zysk przy najniższej krajowej

Przyjmijmy, że dana osoba zarabia obecnie najniższą krajową i osiągnęła wiek emerytalny na koniec 2019 r., a od 1 stycznia 2020 r. może być już na emeryturze. Co, jeśli na emeryturę przejdzie w 2021 r. lub kolejnych latach?

Wiek przejścia na emeryturę osoby zarabiającej pensję minimalną Wysokość emerytury w kwotach brutto Kobieta Mężczyzna 60 lat/65 lat 1 200 zł 1 480 zł 61 lat/66 lat 1 300 zł 1 660 zł 62 lat/67 lat 1 460 zł 1 900 zł 63 lat/68 lat 1 590 zł 2 100 zł 64 lat/69 lat 1 725 zł 2 275 zł 65 lat/70 lat 1 865 zł 2 465 zł

Załóżmy, że taka osoba rozpoczęła pracę w wieku 19 lat, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego pracowała bez przerwy, a na koniec zawodowego życia - w całym 2019 r. - zarabiała 2250 zł brutto miesięcznie (minimalna krajowa). Przyjmijmy też, że uzbierała 200 tys. zł składek ZUS oraz 40 tys. zł kapitału początkowego.

Przechodząc na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego, mężczyzna dostawałby 1480 zł brutto miesięcznie, a kobieta - 1200 zł brutto (równowartość emerytury minimalnej).

Pracując przez cały 2020 r., takie osoby sporo zyskałyby na wzroście płacy minimalnej do 2600 zł brutto. Dlatego w ostatnim roku zatrudnienia odprowadziłyby wyższe składki emerytalne. Z racji, że świadczenie oblicza się na podstawie średniej estymowanej dalszej długości trwania życia, również dzięki temu emerytura by wzrosła. A do tego waloryzacja zarówno składek ZUS, jak i kapitału początkowego.

A więc, przechodząc na emeryturę rok później, mężczyzna odbierałby świadczenie w kwocie ok. 1660 zł brutto miesięcznie (wzrost o ok. 12 proc. i 180 zł brutto), a kobieta ok. 1300 zł brutto (wzrost o 8,3 proc. i 100 zł brutto).

Przeliczając to na kwoty netto, już w pierwszym roku na emeryturze mężczyzna zyskałby 1740 zł na rękę, a kobieta - 984 zł na rękę. Do tego automatycznie wzrasta bazowa kwota do waloryzacji, więc zyski każdego roku z pracy o rok dłużej również by rosły.

Wyższa pensja, większy wzrost

Kolejny przykład - opierając się o te same założenia co powyżej, przyjmujemy, że w ostatnim roku aktywności zawodowej taka osoba zarabiała 5 tys. zł brutto miesięcznie (okolice średniej krajowej), a przez całe życie wypracowała 400 tys. zł składek ZUS oraz 80 tys. zł kapitału początkowego.

Wiek przejścia na emeryturę osoby zarabiającej średnią krajową Wysokość emerytury w kwotach brutto Kobieta Mężczyzna 60 lat/65 lat 2 270 zł 2 980 zł 61 lat/66 lat 2 490 zł 3 255 zł 62 lat/67 lat 2 915 zł 3 820 zł 63 lat/68 lat 3 145 zł 4 135 zł 64 lat/69 lat 3 405 zł 4 460 zł 65 lat/70 lat 3 670 zł 4 820 zł

Przechodząc na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego, mężczyzna otrzymywałby ok. 2980 zł brutto, kobieta - 2270 zł brutto. Pracując rok dłużej, uwzględniając wskaźniki wymienione w poprzednim przykładzie, mężczyzna dostawałby już ok. 3255 zł brutto (wzrost o 9,2 proc. i 275 zł brutto). Dla kobiety świadczenie wzrosłoby do kwoty ok. 2490 zł brutto (wzrost o 9,7 proc. i 220 zł brutto).

Dodatkowy rok pracy, w przeliczeniu na kwoty netto, dałby już w pierwszym roku na emeryturze dodatkowe 2700 zł na rękę w przypadku mężczyzn oraz 2160 zł w przypadku kobiet.

Emerytury tak niskie, że trzeba dorabiać. Ponad 400 tys. kobiet pracuje po sześćdziesiątce

Prezes ZUS zachęca

Zdaniem prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej, Polacy powinni decydować się na późniejsze przechodzenie na emeryturę niż w momencie osiągnięcia odpowiedniego wieku. Dotąd było zupełnie inaczej, ale to się zmienia, bo rośnie świadomość seniorów.

- Reguła była taka, że ponad 80 proc. Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego, natychmiast przechodziło na emeryturę. W ubiegłym roku wreszcie dobiliśmy do wskaźników, o jakie nam chodziło. Natychmiast na emeryturę po osiągnięciu wieku przechodzi ok. 60 proc., ok. 30 proc. odkłada to, ale nie dłużej niż na rok, a jeszcze dłużej pracują pozostali – powiedziała w rozmowie z money.pl prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Jak dodała, jest to zasługa pracy doradców emerytalnych. Ci od lipca do końca 2019 r. udzielili 20 mln porad osobom, które przyszły, by dowiedzieć się m.in. tego, jak wylicza się emeryturę i czym jest średnie dalsze trwanie życia.

- Większość osób może nie przeraziło się tym, co usłyszało, ale dostrzegło, że gdy możliwości i zdrowie pozwalają na kontynuację pracy, to pieniędzy będzie więcej. To 8, 10, a czasami nawet 15 proc. więcej, przedłużając aktywność zawodową o rok – podkreśliła prof. Uścińska. Co to oznacza, zobrazowaliśmy w powyższych przykładach.

