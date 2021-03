Emerytury stażowe. Kaczyński zdecyduje, czy znajdą się w Nowym Ładzie

jaś. 1 godz. temu zgłoś do moderacji 94 9 Odpowiedz

A mnie, poprzedni rząd przy poparciu byłego prezydenta, niejako zmusił do pracy przez ponad 48 lat i 5 miesięcy do wieku prawie 66 lat. Co prawda nie narzekam na wysokość emerytury, ale po co mi było tyle tyrać? A wystarczyło wprowadzić odstępstwa dla pracowników o długim stażu pracy. Tak jak w Niemczech gdzie można odejść na emeryturę po przepracowaniu 45 lat bez względu na wiek.