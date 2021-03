IKE czy ZUS? Wiceminister jest pewny wyboru polityków PiS

- Opłata przekształceniowa trafi do systemu ubezpieczeń społecznych - zapewnia Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej w programie Newroom WP. Ile łącznie? - To będzie zależało, w jakim stopniu Polacy zdecydują się na IKE, a w jakim na ZUS. Przy połowie można powiedzieć, że byłoby to 11 mld zł - szacuje wiceminister. Sama opłata jest, jak twierdzi wiceminister, "najniższa, do jakiej można zejść". Wiceminister nie krył, że sam rekomenduje wybór IKE i jest przekonany, że większość polityków PiS też tak wybierze. Na pytanie, czy rząd, Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński, są za opcją z IKE, odparł: - Myślę, że tak.