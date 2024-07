Jaką emeryturę dostanie Joe Biden? "Wyższą niż obecnie zarabia"

Organizacja ta, konserwatywny waszyngtoński think-tank, przygląda się bacznie wydatkom podatników. "Szacują oni, że Biden może być na dobrej drodze do uzyskania publicznej emerytury w wysokości nawet 413 tys. dol. rocznie (ok. 1,6 mln zł - przyp. red.) , czyli nieco więcej niż 400 tys. dol., które obecnie pobiera jako prezydent" - czytamy.

Emerytura prezydenta USA. Ile dostanie Joe Biden?

Joe Biden rozpoczął karierę w Senacie w 1973 r. Oznacza to, że "miał możliwość przystąpienia do bardzo hojnego federalnego planu emerytalnego, Civil Service Retirement System, zanim został on zamknięty dla nowych członków w 1984 roku" - wskazuje serwis.

Rezygnacja Bidena. Co teraz?

19 sierpnia w Chicago Demokraci planują swoją konwencję wyborczą. To na niej partia ma wskazać - oficjalnie - swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Stanie się to po głosowaniu delegatów. To grupa osób, która de facto nominuje kandydata na prezydenta, oddając na niego głos. I to oni muszą wskazać Kamalę Harris, by ta mogła zawalczyć o fotel prezydencki.