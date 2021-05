Minister o 14-tej emeryturze. "To jednorazowe świadczenie"

Tak robią 27 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jak zawsze w tym kraju. Emerytów i rencistów można zawsze skubać. Oni i tak nie mają jak się bronić bo rządy traktują ich jak 5 koło u wozu. No ale rządy w mediach pokazują jacy to oni są wspaniali, jak dbają o starsze pokolenie, jak głoszą ile to oni dla nich robią, itd. Prawda jest jednak inna. Podatki od nich z głodowych świadczeń biorą i tą kasę m.in przeznaczają na te tzw studia 50+ czyli tu zarabia ktoś inny bo nie emeryt. Emeryt i rencista staje przez takie działanie staje się w pewien sposób uzależniony. Nie może sam decydować na co chce wydać swoje środki finansowe. Wielu z nich chciało by wyjechać na wczasy, wycieczkę, iść do kina, kawiarni itd ale ich nie stać bo rząd zabiera im podatki z głodowych świadczeń.