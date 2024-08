Minister wywołała burzę. Teraz się wycofuje. "Absolutnie"

Odnosząc się do ewentualnego podniesienia wieku emerytalnego Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że wiek emerytalny Polek jest najniższy w Europie . Zwróciła również uwagę, że różnica między przejściem na emeryturę mężczyzn i kobiet poza Polską występuje tylko w Rumunii i to w naszym kraju jest największa.

"Podniesienie wieku to konieczność". Dane GUS jednoznaczne

Do 2060 roku znacznie wzrośnie współczynnik starości demograficznej, czyli stosunek liczby osób w starszym wieku (65 lat i więcej) do ogólnej liczby ludności - z 20,9 proc. w 2025 roku do 32,6 proc. w 2060 roku. Odsetek osób w wieku powyżej 65 lat w miastach dużych będzie wynosił od ok. 29 do 40 proc.