Morawiecki w expose: zmienimy Konstytucję

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w expose o konieczności zmiany Konstytucji, tak by wpisać do niej PPK i prywatyzację systemu emerytalnemu.

- Tyle tylko, że bardzo trudno to sobie wyobrazić. Więcej: to praktycznie niemożliwe. Po pierwsze pieniądze, które będą trafiać do PPK nie są częścią składki emerytalnej jak było w OFE. W PPK sytuacja jest diametralnie różna. Pieniądze do PPK będą pochodzić z naszej pensji netto. Nie będzie to część składki do ZUS – pisał na łamach money.pl.