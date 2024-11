Nawet 200 tys. emerytów dostanie podwyżkę. Prezes ZUS zapowiada

To trybunal Konstytucyjny jest najwyzsza instancja prawna w Polsce.Jakim prawem jeszcze sady maja oceniac wyrok Trybunalu? Czas naprawic niesprawiedliwosc ,ktora to Tusk za poprzednich rzadow ustanowil .Gdyby chodzilo o ich emerytury szybko by to naprawili .Przechodzilem na emeryture w 2010 r. wg . starych zasad ,prawo do wczesniejszej emerytury nabylem w 98 r. ,po przepracowaniu co najmniej 25 lat(w szczegolnych warunkach) jako rybak morski . Jakim prawem zastosowano prawo wstecz ? Natychmiast naprawic zlodziejstwo wobec starszych ludzi.