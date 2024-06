Do 600 zł więcej do emerytury. Termin jest kluczowy. Oto kto skorzysta

"Fakt" przypomina, że w 2024 r. ok. 350 tys. osób osiągnie wiek emerytalny, a lipiec to jeden z najlepszych miesięcy w tym roku na to, by przejść na świadczenie. Dlaczego? Ma to związek z roczną waloryzacją konta. Jak informowaliśmy w money.pl, składki emerytalne i kapitał początkowy za rok 2023 będą waloryzowane wskaźnikiem 14,87 proc., natomiast subkonto - wskaźnikiem 9,91 proc.