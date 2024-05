Takie "czternastki" trafią do emerytów. Przygotowaliśmy wyliczenia

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027 rząd założył, że czternaste emerytury zostaną wypłacone w "standardowej wysokości" . W praktyce oznacza to, że rząd Donalda Tuska planuje przyznać emerytom dodatek równoważny emeryturze minimalnej, czyli 1780,96 zł brutto . Ta kwota trafi do seniorów, których miesięczna emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.

Ile wyniosą "czternastki" 2024? Oto wyliczenia

Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt, przedstawił redakcji WP Finanse kalkulacje dotyczące wysokości czternastych emerytur dla seniorów na ten rok. Według tych obliczeń, emeryci otrzymujący minimalną emeryturę odbiorą dodatkowo 2179 zł na rękę, co w połączeniu z regularnym świadczeniem wyniesie 3800,17 zł netto we wrześniu .

Interesujące jest to, że emeryt otrzymujący 2750 zł brutto miesięcznie dostanie niższą "czternastkę" niż ten, którego świadczenie wynosi 2250 zł brutto. Wynika to z faktu, że emerytury do kwoty 2500 zł brutto są objęte zerowym podatkiem dochodowym, zgodnie z Polskim Ładem. W efekcie osoby otrzymujące wyższe emerytury muszą płacić podatek.